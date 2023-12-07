Кооперативный форум для аграриев пройдет в Подмосковье

В Мытищах состоится кооперативный форум для подмосковных аграриев. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Как рассказал глава Минсельхозпрода Московской области Владислав Мурашов, участники форума смогут посетить пленарные заседания, стратегические сессии и панельные дискуссионные площадки, а также задать все интересующие вопросы и поделиться собственным опытом.

«В ходе обсуждений спикеры расскажут о главных инструментах и механизмах развития кооперации, а также цифровых сервисов и новых технологиях переработки сельскохозяйственной продукции», — подчеркнул министр.

Мероприятие пройдет в Российском университете коопераций в Мытищах. Принять участие в форуме могут лидеры кооперативного сектора и агропромышленной отрасли, представители органов власти и малых форм хозяйствования АПК. Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться на форум можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о достижениях агропромышленного комплекса Московской области.

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