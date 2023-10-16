Корабль с грузом для Украины сел на мель у берегов Турции

Грузовой корабль, следующий на Украину, застрял в море у берегов Турции. Об этом сообщает РИА Новости .

Как сообщает береговая охрана страны, грузовой корабль Hesen M, достигающий 107 метров в длину, следовал из порта Ялова, расположенного в Турции, на Украину. Однако добраться благополучно до места судно не смогло: в Мраморном море корабль наткнулся на мель недалеко от района Малтепе в Стамбуле.

Чтобы помочь грузовому судну, к нему выдвинулись буксиры с Коморских островов. Удалось ли вытащить корабль с мели, пока не сообщается.