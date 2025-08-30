Кореец назвал четыре привычки россиян, которые возмутили его в России

Турист из Южной Кореи, посетивший Россию, поделился своими впечатлениями о четырех привычках местных жителей, которые вызвали у него наибольшее негодование. О них написал портал «Южный Федеральный».

Первым и самым шокирующим для иностранца стало несерьезное отношение к пунктуальности. Кореец отметил, что постоянно сталкивался с переносами встреч и опозданиями, которые в его стране воспринимаются как проявление личного неуважения.

Вторым пунктом критики стал неопрятный внешний вид некоторых россиян. Турист с удивлением наблюдал людей, появляющихся на улицах в домашней одежде и с неаккуратными прическами. Его также смутили откровенные вырезы в одежде у женщин, которые в Корее считаются неуместными в повседневной жизни.

Особое недоумение у корейского гостя вызвала привычка громко разговаривать в общественном транспорте. Он подчеркнул, что в его стране подобное поведение считается дурным тоном и грубым нарушением комфорта окружающих людей.

Завершил список претензий активный ночной образ жизни российских городов. Турист был удивлен, что города не затихают ночью, а люди громко слушают музыку и разъезжают на мотоциклах по жилым дворам. Он отметил, что в Корее за нарушение ночного спокойствия можно угодить в полицейский участок, тогда как в России к этому относятся терпимо.

