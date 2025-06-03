Кореец после отказа от кофе пожаловался на сонливость

Житель Южной Кореи, который в течение 10 лет регулярно пил по две чашки кофе в день, решил попробовать отказаться от этого напитка на целую неделю, пишет газета La Nacion.

Мужчина поделился своими наблюдениями и результатами, которые оказались неоднозначными, отметило издание.

Так, в течение указанного периода кореец заменял кофе чаем, содержащим аналогичный уровень кофеина, что способствовало удержанию привычного содержания стимулятора в организме. Однако спустя некоторое время мужчина отметил как положительные, так и отрицательные изменения в состоянии здоровья.

Кореец сообщил, что стал лучше спать по ночам и избежал симптомов синдрома отмены — раздражительности и сильной утомляемости. В то же время он начал ощущать упадок энергии, постоянную сонливость, а также «заторможенность» в действиях.

Положительными моментами оказались улучшение сна и психоэмоционального состояния. Однако, отметил мужчина, уменьшение уровня бодрости затрудняло выполнение обычных задач.

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