Кореец после отказа от кофе пожаловался на сонливость
La Nacion: кореец спустя 10 лет отказался от кофе и пожаловался на сонливость
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Житель Южной Кореи, который в течение 10 лет регулярно пил по две чашки кофе в день, решил попробовать отказаться от этого напитка на целую неделю, пишет газета La Nacion.
Мужчина поделился своими наблюдениями и результатами, которые оказались неоднозначными, отметило издание.
Так, в течение указанного периода кореец заменял кофе чаем, содержащим аналогичный уровень кофеина, что способствовало удержанию привычного содержания стимулятора в организме. Однако спустя некоторое время мужчина отметил как положительные, так и отрицательные изменения в состоянии здоровья.
Кореец сообщил, что стал лучше спать по ночам и избежал симптомов синдрома отмены — раздражительности и сильной утомляемости. В то же время он начал ощущать упадок энергии, постоянную сонливость, а также «заторможенность» в действиях.
Положительными моментами оказались улучшение сна и психоэмоционального состояния. Однако, отметил мужчина, уменьшение уровня бодрости затрудняло выполнение обычных задач.
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