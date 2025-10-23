Корейская система EGR вызывает спонтанные возгорания дизельных BMW X7

Премиальные кроссоверы BMW X7 с трехлитровым дизельным двигателем демонстрируют опасную склонность к самовозгоранию во время движения. О проблеме, связанной с техническим дефектом, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Согласно данным издания, источником пожарной опасности стала корейская система рециркуляции выхлопных газов (Exhaust Gas Recirculation, EGR). Ненадежные компоненты системы могут выходить из строя, провоцируя спонтанные возгорания. На международном рынке автомобили с такими дефектами уже получили статус бракованных.

Один из бывших владельцев дизельного BMW X7 столкнулся с возгоранием спустя три года эксплуатации нового автомобиля. По словам пострадавшего, всего за две недели до инцидента автомобиль прошел плановое техническое обслуживание.

Расследование показало, что на официальном сайте британского представительства BMW модель пострадавшего была включена в перечень автомобилей с потенциальными проблемами EGR.

В российских сервисных центрах, специализирующихся на обслуживании марки, подтвердили, что подобные случаи не являются редкостью. Специалисты предупреждают, что первым тревожным сигналом может служить повышенный расход антифриза, тогда как возгорание происходит на финальной стадии развития дефекта.

