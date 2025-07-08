Корейцы открыли в России масштабный трудовой фронт: многие осели в Подмосковье

Российские строительные компании активно нанимают рабочих из КНДР — за последний год их число выросло в несколько раз. В отличие от мигрантов из Средней Азии северокорейцы приезжают организованными бригадами по государственным контрактам. Их главное преимущество — железная дисциплина и высокая производительность. Корреспондент KP.RU пообщался с работниками и узнал, как им живется и работается в Московской области.

На подмосковной стройке корреспондент наблюдал за работой такой бригады. Корейские строители живут по 8 человек в однокомнатных квартирах, работают по 12-16 часов в сутки без выходных. Раз в неделю им разрешено отдыхать — в этот день они спят и слушают лекции о политике. Телефоны только кнопочные, доступ в интернет запрещен.

«Остальным мигрантам не нравится, что заказы корейцам уходят. Пока они один подъезд делают, корейцы уже третий сдают. Поэтому могут специально им что-нибудь испортить. А у корейцев так: одного заденешь — все прибегут», — рассказал директор Василий КП.

Зарплаты корейских рабочих в 2-3 раза выше, чем у мигрантов из Средней Азии, но 80% доходов забирает государство КНДР. Оставшихся денег хватает на скромные нужды — большинство тратит их на подарки родным.

Конфликты с другими мигрантами редкие, но жесткие. Узбеки дразнят их японскими словами, корейцы воспринимают это как оскорбление нации. Если задирают одного, вступается вся бригада. В апреле в Приморье такая схватка закончилась массовой дракой.

Эксперты прогнозируют рост числа корейских рабочих в России до 100-150 тысяч к 2026 году. Их главные преимущества — полное отсутствие проблем с алкоголем и наркотиками, а также лояльность к российской политике. Однако жесткий контроль со стороны Пхеньяна и спартанские условия труда делают этот трудовой десант временным явлением.

«Комсомолка» отметила, что, по данным МВД на 1 сентября 2024-го, в Россию на работу прибыли около 6,3 млн мигрантов из разных стран.

Ранее сообщалось, что две семьи мигрантов из Азербайджана выдворили из России после драки в Санкт-Петербурге.