Корм для крупного и мелкого рогатого скота начали заготавливать в Подмосковье

В Подмосковье уже заготовлено 1,3 тысячи тонн сена и более шестидесяти пяти тысяч тонн сенажа для крупного и мелкого рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Примечательно, что всего планируется собрать 70 тысяч тонн сена, более 795 тысяч тонн сенажа и 675 тысяч тонн силоса. Это обеспечит скот в хозяйствах всех категорий кормами собственного производства в количестве 26,8 центнеров кормовых единиц на одну условную голову.

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