Королева нашла виновника провала Азизы на «Суперстаре!»

Певица Наташа Королева в беседе с URA.RU высказалась о результатах «Суперстара!», где произошел скандал с Лерой Кудрявцевой и исполнительницей Азизой.

Многие ставили на победу Азизы, однако неожиданно звезда Востока получила рекордно низкие пять баллов, заняв третье место. Наташа Королева, являющаяся ведущей «Суперстара», высказалась о возможных причинах неудачи.

Она напомнила, как Лера Кудрявцева в эфире упрекнула Азизу в том, что та пишет ей сообщения в три ночи. Однако, по словам Королевой, баллы могли занизить не из-за этого и вина здесь не за блондинкой. В первую очередь, по предположению Королевой, это все Сергей Соседов, который осыпал Азизу комплиментами и был довольно предвзят к другим участникам.

«Тем самым сослужил плохую службу Азизе, так как вызвал явное недовольство и противостояние остальных членов жюри. И это, на мой взгляд, было справедливо! Вторая причина заключалась в том, что за кадром остались не очень лицеприятные вещи, которые повлияли на отношение и оценки жюри», — продолжает Наташа.

При этом Королева подчеркнула, что решение в любом случае за жюри, мнение которых нужно уважать.

Ранее сообщалось, что Наташа Королева не смогла определить фаворита на шоу «Суперстар».