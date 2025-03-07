Королева отказалась объявлять победителя шоу «Суперстар»

По признанию певицы, все участники ей полюбились и чем-то запомнились, а выбрать кого-то одного она не может. Кроме того, Королева не хочет обижать никого из них. Несмотря на то, что она в кресле жюри, быть объективной ей было трудно.

Также Королева отметила, что у нее было мало свободного времени в графике, но она не сбавляла темп и справлялась благодаря поддержке семьи и поклонников. Ей нравится работать на шоу, а также совмещать это с другой деятельностью в рамках карьеры.

«Конечно, было непросто совмещать подготовку к сольнику в Кремле, съемки и гастроли. В какой-то момент даже стала чувствовать, что силы меня стали покидать. Но, к счастью, моя семья и друзья меня во всем поддерживали», — объяснила певица.

Ранее претендент на победу в шоу «Суперстар» объяснил, почему покинул проект.