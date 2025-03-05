Претендент на победу в шоу «Суперстар» объяснил, почему покинул проект

Певец Михаил Муромов объяснил, почему вылетел из «Суперстара» еще на первых этапах, хотя считался главным претендентом на победу. Об этом ушедший участник проекта рассказал в беседе с URA.RU.

Как рассказал певец, он два года не соглашался на участие в проекте, так как оспаривал многие пункты договора. Большая часть правил в бумагах была посвящена правам продюсера, а не участника. Однако в итоге Муромов пришел на шоу, хотя старт был неудачным. Первый выход на сцену «Суперстара» с хитом «Яблоки на снегу» вышел скомканным.

«Дело в том, что мне выдали такую левую фонограмму! Она красивая, в целом, но не коммерческая. Я Такменеву потом объяснял: «Вадик, если бы такие "Яблоки" у меня появились в 86 году, когда я их выпускал, они бы не прожили 39 лет. А еще в студии были камеры кругом: ты поешь, а они тебя снимают со своим дурацким светом», — ответил Муромов.

Фонограмму обещали переделать, но так этого и не сделали, а засвеченные эпизоды и вовсе не включили в эфир, хотя артист просил выключить свет. В основном, как отметил певец, ссылались на контракт и решения продюсера.

Несмотря на эти и другие детали, сам Муромов ответил, что на «Суперстаре!» ему все понравилось, но сейчас он не жалеет об уходе. По его словам, это разгрузило будни и дало новый опыт. По словам исполнителя, возможным лидером проекта теперь станет певица Азиза.

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