«Королеве марафонов» Блиновской продлили пребывание в СИЗО

Савеловский суд Москвы решил продлить меру пресечения блогеру Елене Блиновской по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Елена Блиновская проведет в следственном изоляторе еще чуть больше трех месяцев, до 2 мая 2025 года. Такое решение озвучила судья Анна Козлова во время заседания 16 января.

Корреспондент Shot сообщил, что впервые в слушаниях поучаствовал муж Блиновской. По данным канала, Алексей, вернувшийся с СВО, признал вину в дроблении бизнеса, однако подчеркнул, что доход шел законными методами. Блиновский также подмигнул супруге, после чего вышел из зала суда, чтобы не сталкиваться с журналистами.

Напомним, что в Савеловском суде столицы проходил допрос Блиновской. Перед лицом Фемиды блогер признала вину в неуплате налогов, незаконной легализации средств, неправомерном обороте средств платежей.

Следствие установило, что Блиновская уклонялась от уплаты налогов в размере 906 млн рублей. Из них при посредничестве Алексея Блиновского легализовали 716 миллионов. Судьбу автора многочисленных марафонов решают с апреля 2023 года, так как расследование еще ведется.

Ранее сообщалось, что адвокат высказался о слухах о пропаже миллиардного долга Блиновской.