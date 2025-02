Королевскую британскую почту пополнят «живыми» марками группы AC/DC

Набор из восьми марок выпустят в честь 50-летия выхода дебютного альбома AC/DC «High Voltage». Один из самых популярных сборников вышел в 1975 году в Австралии и запустился в других странах в 1976-м, что принесло команде музыкантов популярность мирового уровня.

На памятных марках передадут живые выступления группы, поместив туда концерты и изображения альбомов. В списке не только «High Voltage», но также «Highway To Hell», «Back In Black» и «Power Up». Все самые известные хиты, достижения команды, лица, словом, все ключевые успехи AC/DC теперь можно будет изучить по маркам.

Напомним, что Королевская почта Британии с 2007 года выпускает музыкальные марки, передающие атмосферу и дух коллективов. За время существования проекта появились серии по группам The Beatles, Pink Floyd, Queen, The Rolling Stones, Iron Maiden, Spice Girls, а также The Who. Задумка позволяет сохранить память о классике рока и ее вечных хитах.

