В Нью-Йорке в честь юбилея Роналду установили бронзовую статую

Легенде футбола, португальцу Криштиану Роналду, сделали подарок в Нью-Йорке на 40-летие, открыв бронзовую статую в полный рост. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на New York Post.

Создателем статуи стал известный в творческих кругах США скульптор Серджио Фурнари. Он сделал Роналду из бронзы в полный рост и украсил в национальные цвета родины спортсмена: зеленый, красный и золотой цвета. На открытие нового объекта городской архитектуры пришли ярые фанаты виртуоза мяча, проживающие в Нью-Йорке.

Фурнари отметил, что футболист является вдохновляющим примером стойкости духа и достижения целей, о чем и будет напоминать его бронзовое изваяние. Кроме того, статуя стала подарком к 40-летию легенды футбола.

«Криштиану Роналду — больше, чем просто футболист; он символ упорства, совершенства и мирового единства, которые вдохновили меня на создание этого шедевра», — рассказал Фурнари журналисту New York Post.

Ранее сообщалось, что Роналду сдержал свое обещание, которое дал бойцу из России.