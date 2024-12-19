Коротченко назвал главную особенность С-500 «Прометей» в возможной войне с НАТО

Основное преимущество новейшей российской зенитной ракетной системы С-500 «Прометей» — способность поражать широкий спектр целей в ближнем космосе. Это делает её эффективным средством противодействия новейшим вооружениям США и ряда европейских стран НАТО, которые обладают развитой военной и космической промышленностью, как сообщил Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», в интервью РИА Новости.

В ходе брифинга для военных атташе, который состоялся в прошлый четверг, 18 декабря, начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов сообщил о завершении формирования первого полка, вооружённого зенитно-ракетной системой С-500. Эта система способна выполнять задачи стратегической противоракетной обороны.

Как отметил Коротченко, помимо обеспечения стратегической противоракетной обороны, С-500 также позволяет усилить силы и средства противоракетной обороны на угрожающих направлениях. Благодаря мобильности и возможности транспортировки С-500 любым видом транспорта, система может быть оперативно переброшена в любой регион России.

Кроме того, С-500 может уничтожать перспективные боевые средства космического базирования вероятного противника на ближней околоземной орбите.

«Плюс это средство нейтрализации ведущихся в США военно-космических программ по созданию на базе многоразового космического челнока X-37В носителя ударных вооружений, которые США планируют развернуть на околоземной орбите в ближайшие десятилетия», — сказал Коротченко.

В случае гипотетического военного противостояния между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом, С-500 может быть задействован для уничтожения ключевых объектов космической разведки, связи и наблюдения противника, как отметил специалист.

«Плюс на перспективу с учетом наращивания производства на Западе этих систем, в будущем могут выводится из строя именно средства вооруженной борьбы нового поколения, разработка и тестирование которых сейчас реализуются ВПК США», — заключил аналитик.

Ранее глава Генштаба Валерий Герасимов высказался о разрешении США Украине бить западными вооружениями по российской территории. Он назвал этот шаг очередным витком эскалации конфликта и заявил, что Соединенные Штаты, по сути, сами себе разрешили стрелять по территории РФ.