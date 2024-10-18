Корпорация ВЭБ.РФ хочет продать простаивающий в Жуковском Superjet

Корпорация ВЭБ.РФ хочет продать самолет Superjet-100 с серийным номером 95117 в рамках аукциона, сейчас он простаивает в подмосковном Жуковском. Об этом сообщает РБК, который ознакомился с документацией по торгам, размещенной на одной из торговых площадок.

По его данным, борт полностью укомплектован, начальная стоимость лота составляет 2,018 миллиарда рублей. Торги пройдут по схеме английского аукциона, которая заключается в том, что участники смогут пошагово увеличивать минимальную стоимость. Для участия в них нужно внести задаток в размере 202 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что ООО «ГКБ» объявило открытый аукцион и сообщило о торгах по заложенному арестованному имуществу 30 октября.