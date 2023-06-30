Корпус для проживания учащихся в составе «Физтех-лицея» имени Капицы достроили в Подмосковье

Корпус для проживания учащихся и детский технопарк откроют в составе «Физтех-лицея» имени П. Л. Капицы уже в начале нового учебного года. Об этом рассказали в региональном Министерстве стройкомплекса.

Отмечается, что в здании технопарка продолжаются отделочные работы, а также монтаж инженерных сетей. На прилегающей территории завершают работы по благоустройству.

Глава ведомства Владимир Локтев рассказал, что площадь корпуса для проживания учащихся составляет семь с половиной тысяч квадратных метров. А детский технопарк площадью более двадцатишести с половиной тысяч квадратных метров рассчитан на пятьсот учеников.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев провел встречу со стобалльниками ЕГЭ, а также призерами и победителями школьных олимпиад.