Корреспондент RT Мурад Газдиев стал первым журналистом, получившим доступ на территорию Днепропетровской области в зоне проведения специальной военной операции.

В своем репортаже журналист подчеркнул, что сам факт его присутствия в этом районе свидетельствует о значительном продвижении российских подразделений.

«Сам факт, что мы здесь находимся — а Министерство обороны не любит рисковать журналистами, — должен вам дать понять, насколько далеко уже продвинулись наши штурмовые группы», — рассказал журналист.

В материале показаны оборонительные сооружения, которые возводили украинские военные в районе населенного пункта Новопавловка. Корреспондент продемонстрировал противотанковый ров и другие фортификационные объекты, создававшиеся для сдерживания наступления.

Этот эксклюзивный репортаж предоставил аудитории уникальную возможность увидеть реальную обстановку на одном из участков фронта, демонстрируя как масштабы оборонительных сооружений, так и успешное продвижение российских военных вопреки созданным укреплениям.

Ранее политолог назвал единственный способ предотвращения обстрелов городов РФ.