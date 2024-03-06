Коррупция и экономические преступления оказались самыми распространенными в России

Глава СК РФ Александр Бастрыкин обнародовал итоги работы ведомства за 2023 год. Он рассказал, что органы составили и направили в суды страны десятки тысяч уголовных дел. Как передает RT , среди них больше всего дел о коррупции и нарушений, связанных с экономикой.

Бастрыкин назвал все цифры по разным уголовным делам. По его словам, 10 000 материалов было составлено о коррупционных преступлениях, а еще 19 000 — об экономических. За прошлый год раскрыли семь тысяч убийств и пять тысяч преступлений ОПГ или связанных с ними сообществ.

Помимо новых уголовных дел в СК расследовали и старые. Смогли довести до завершения пять тысяч уголовных дел прошлых лет.

«Направлено в суд 1,5 тыс. уголовных дел о преступлениях, остававшихся нераскрытыми более трех лет», — говорится в сообщении.

Сотрудников ведомства наградили. Также Бастрыкин определил новые задачи СК на 2024 год.

Ранее сообщалось, что дело летчицы Игнатенко передали в прокурору на утверждение.