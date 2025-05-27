Коррупционную схему раскрыли в ямальском городе

СК Ямало-Ненецкого автономного округа возбудил два уголовных дела по факту коммерческого подкупа. В коррупционной схеме были задействованы предприниматель и руководитель участка строительной организации, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на ведомство.

Так, по версии следствия, индивидуальный предприниматель передал начальнику участка строительной организации не менее 200 тысяч рублей за приемку работ и иное содействие. За это оба фигуранта ответят по статье УК РФ о незаконной передаче и получении денег в крупном размере.

Если вина обвиняемых будет доказана, они могут получить значительные сроки лишения свободы: не меньше 12 лет в колонии. Однако пока расследование продолжается, оперативные мероприятия проводятся совместно с региональным управлением экономической безопасности. Окончательное решение по итогам примет суд.

Ранее сообщалось, что замглавы Талдомского округа Подмосковья осудили за коррупцию.