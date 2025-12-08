Коррупционный скандал в мэрии Саратова ослабил влияние губернатора Бусаргина

Позиции губернатора Саратовской области Романа Бусаргина в национальном рейтинге влияния глав регионов резко ухудшились по итогам ноября. Согласно данным Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), глава региона опустился с 46-го на 64-е место (из 89), оказавшись в группе политиков со средним влиянием, сообщило ИА «Взгляд-инфо».

Эксперты напрямую связывают падение рейтинга с громким коррупционным делом в мэрии Саратова. Речь идет об уголовном деле в отношении заместителя главы администрации Ленинского района Ильи Боркуна. Его подозревают в организации фиктивных муниципальных контрактов на общую сумму более 9 млн руб.

По данным следствия, чиновник зарегистрировал коммерческую фирму ООО «КС Лидер» в декабре 2024 года. Ее единственным учредителем стала его близкая знакомая Александра Беспоместных. Уже летом 2025 года эта компания, имея уставный капитал всего 10 тыс. руб., заключила с администрацией района четыре контракта на благоустройство общественных территорий. Все соглашения в итоге были расторгнуты, но из бюджета успели выплатить 7,42 млн руб., а работы так и не были завершены.

Дело было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий после проверки регионального Управления ФСБ. В середине ноября суд избрал Илье Боркуну меру пресечения в виде домашнего ареста. Глава Ленинского района Игорь Молчанов публично отмежевался от своего заместителя. Этот скандал, судя по всему, стал ключевым фактором, серьезно пошатнувшим политические позиции губернатора Романа Бусаргина.

