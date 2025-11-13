«Вынес мусор — попал на деньги»: россиян предупредили о штрафе за выброс определенной категории отходов

Юрист Михаил Салкин предупредил россиян об ответственности за вынос крупногабаритного мусора в придомовой контейнер. Об этом сообщает Lenta.ru.

Россияне, затевающие ремонт в ванной, рискуют столкнуться с неожиданными тратами. Юрист Михаил Салкин предупредил, что выброс старой раковины в обычный уличный контейнер может закончиться штрафом до 40 тыс. руб. для граждан.

Причина в новых правилах обращения с твердыми коммунальными отходами, которые полностью заработали с сентября 2025 года. Согласно им, любой мусор, превышающий по габаритам контейнер или имеющий сторону длиннее 50 сантиметров, приравнивается к крупногабаритным отходам. Стандартная раковина под эти критерии подпадает.

Для законного избавления от старой сантехники необходимо заранее заказать у регионального оператора специальный контейнер и отдельно оплатить эту услугу. Нарушителей новых правил ждет административная ответственность. Специалист подчеркнул, что формальные критерии будут применяться строго, и попытка сэкономить на вывозе обернется серьезным штрафом.

Ранее жителей Подмосковья призвали не смывать в унитаз бытовой мусор.