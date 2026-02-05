Кошка-морж покорила соцсети: морозостойкий пушистик из Одинцово красуется на поводке даже в −20 °C

В подмосковном Одинцове местные жители стали свидетелями необычной картины. Как передает REGIONS , в период сильных морозов, когда столбик термометра опускался до отметки в -20 °C, одна из жительниц регулярно выходила на прогулку со своей кошкой, используя поводок. Несмотря на шквалистый ветер и крепкий мороз, питомица спокойно шагала рядом с хозяйкой, став для многих местной достопримечательностью.

Хозяйка кошки утверждает, что ее питомец обожает гулять и прекрасно чувствует себя на улице даже в такую погоду. По ее словам, она внимательно следит за состоянием животного и при первых признаках дискомфорта сразу возвращается в тепло. Картина для соседей стала регулярной и умилительной: шагающий по сугробам пушистик на поводке и правда ведет себя так, словно ему нипочем погодные вызовы.

Однако ветеринары призывают к осторожности. Специалист Людмила Николаева в беседе с REGIONS отметила, что хотя кошки в среднем и выдерживают морозы до -15…-20 °C, многое зависит от индивидуальных особенностей.

«Уличные коты, имеющие постоянные укрытия и плотный подшерсток, переносят холод лучше: подшерсток удерживает теплый воздух, а наружная шерсть отталкивает влагу. Однако домашние питомцы, которые редко выходят на мороз, не успевают выработать сезонную защиту — у них тоньше подшерсток, чувствительнее кожа и менее адаптированный обмен веществ», — объяснила ветврач.

Эксперт подчеркнула, что для таких животных даже короткая прогулка при сильном морозе чревата переохлаждением. На способность переносить холод влияют порода, возраст, состояние здоровья, а также влажность и ветер. При экстремальных температурах ниже -20 °C риски становятся серьезнее, так как мокрая шерсть и продуваемость ускоряют потерю тепла.

Ветеринар рекомендует в морозы ограничивать прогулки, особенно если они не являются регулярной потребностью животного, использовать специальную утепленную одежду и корректировать питание. Качественный корм должен быть с повышенным содержанием белка и жиров, так как зимой организму требуется больше энергии.

