«Кошки всегда ходили, куда хотели»: Госдума запретила питомцам гулять самостоятельно

Госдума приняла закон , запрещающий самовыгул домашних животных. Правки были внесены в статью 13 федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Ранее закон гласил, что животные не имеют права бесконтрольно перемещаться только по проезжей части и другим конкретным местам, а теперь в нем прописано, что подобные передвижения доступны питомцам только в определенном органом самоуправления месте.

Пользователи Сети в свою очередь не поняли, как власти собираются пресекать самовыгул кошек, которые всегда гуляют сами по себе. Особенно это касается деревень.

«Очень интересно, как законодатели представляют себе отсутствие самовыгула у кошек в деревне»; «А то, что коты и кошки, гуляющие сами по себе, давят крыс с мышами, они не учли. Может, нам заразы не хватает, чтобы потом снова всех вакцинировать?»; «У собак однозначно не должно быть самовыгула. А вот кошки всегда ходили, куда хотели, сами по себе. В деревнях запретить гулять кошкам — просто нереальная глупость», — вступились за питомцев россияне.

Ранее сообщалось, что кота, потерявшегося в багажном отделении аэропорта Внуково, нашли спустя неделю.