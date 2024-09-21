Кошку, лишившую москвича жены и двух любовниц, продают на Авито за 5 млн рублей
На сайте частных объявлений появилось курьезное предложение. Житель Москвы хочет избавиться от своей кошки, что доставила ему массу неприятностей. По признанию автора лота, домашнее животное весьма своеобразное: оно мяукает уже с 6 утра, постоянно ходит везде в туалет и дерется.
Вишенкой на торте в совместном комьюнити с кошкой стало то, что из-за хвостатого питомца, по признанию автора объявления, от него ушла жена и бросили сразу две любовницы.
Продавец также откровенно сообщил, что кошка не просто требовательная, но еще и очень мстительная. Но есть и некий плюс, уверяет он — приезжать стричь ей когти будет его бывшая теща.
Свое предложение москвич оценил в 5 млн рублей. Признался, что думал выставить за 15, но не позволило воспитание.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил, чего на самом деле испугалась черная кошка, передумавшая перебегать дорогу Владимиру Путину.
Фото: [соцсети]