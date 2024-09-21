Кошку, лишившую москвича жены и двух любовниц, продают на Авито за 5 млн рублей

На сайте частных объявлений появилось курьезное предложение. Житель Москвы хочет избавиться от своей кошки, что доставила ему массу неприятностей. По признанию автора лота, домашнее животное весьма своеобразное: оно мяукает уже с 6 утра, постоянно ходит везде в туалет и дерется.

Вишенкой на торте в совместном комьюнити с кошкой стало то, что из-за хвостатого питомца, по признанию автора объявления, от него ушла жена и бросили сразу две любовницы.

Продавец также откровенно сообщил, что кошка не просто требовательная, но еще и очень мстительная. Но есть и некий плюс, уверяет он — приезжать стричь ей когти будет его бывшая теща.

Свое предложение москвич оценил в 5 млн рублей. Признался, что думал выставить за 15, но не позволило воспитание.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил, чего на самом деле испугалась черная кошка, передумавшая перебегать дорогу Владимиру Путину.