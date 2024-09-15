Милонов объяснил, чего на самом деле испугалась черная кошка, передумавшая перебегать дорогу Путину

Черная кошка, не ставшая перебегать дорогу кортежу российского президента Владимира Путина в Санкт-Петербурге, поступила так, чтобы не искушать судьбу, давая для досужих людей повод к кривотолкам и суевериям. Об этом порассуждал в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов.

Ранее в своем аккаунте в соцсетях репортер ВГТРК Павел Зарубин показал кадры, на которых возле военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Петербурге черная кошка хотела сигануть под колеса президентского кортежа, но вдруг передумала и убралась восвояси.

Милонов сыронизировал, что хвостатое животное поступило мудно, решив не давать «экстрасенсам» почву для фантазий и поиска тайных знаков в данном событии.

«Кошка не захотела брать на себя такую ответственность, так как не дай бог что, ее же в этом и обвинят, так как Россия свободна от предрассудков и суеверий, она хотела показать, что не хочет участвовать в мракобесии, связанном с негативной оценкой деятельности черных кошек. Она просто честная киса», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что полиция в Санкт-Петербурге начала проверку после задержания актера сериала «Король и Шут» Ткачука со странным свертком в багаже.