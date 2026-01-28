Кошмар соседей: 80-летний Плюшкин годами не пускал в дом даже газовиков

В Варшаве развернулась сложная ситуация вокруг 80-летнего пенсионера Богуслава, который из-за непереносимой антисанитарии в собственной квартире был вынужден перебраться жить в автомобиль на парковке.Об этом сообщил телеканал Polsat News, передает «Лента.ру».

Его квартира в районе Гоцлав была завалена мебелью и хламом до самого потолка, что создавало прямую угрозу для остальных жильцов многоквартирного дома. Соседи годами жаловались на распространение клопов и мух, отсутствие проверок газового оборудования и вентиляции, опасаясь пожара или взрыва.

Несмотря на многочисленные обращения, местные власти долгое время не могли вмешаться, ссылаясь на конституционное право частной собственности. Социальные службы и психолог дважды пытались связаться с мужчиной, но он не открывал дверь и проявлял агрессию. Переломный момент наступил в середине января, когда из-за сильных морозов в квартире лопнул радиатор. Черная грязная вода затопила лестничную клетку, шахту лифта, подвал и другие помещения дома. Только эта чрезвычайная ситуация заставила пенсионера дать согласие на принудительную уборку.

Специализированная бригада, приступившая к работам, заявила, что на приведение помещения в порядок потребуется не менее пяти дней. Они планируют очистить квартиру «под ключ», оставив после себя только голые стены. Однако соседи скептически относятся к долгосрочному эффекту, опасаясь, что пенсионер, который продолжает ночевать в своей машине, со временем может снова начать накапливать хлам. Местная администрация оказывает мужчине минимальную поддержку, в морозы доставляя ему горячее питание прямо на парковку.

