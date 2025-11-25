Кошмар в сахалинском Корсакове: как один сосед превратил жизнь целого подъезда в борьбу с тараканами и страхом пожара

В сахалинском городе Корсакове жильцы дома №5/1 по улице Федько вынуждены терпеть невыносимые условия из-за одного из соседей. С 2023 года их жизнь превратилась в настоящий ад, полный страха перед пожарами, насекомыми и агрессией, передает «АСТВ».

По словам жильцов, проблемный сосед систематически таскает в свою квартиру мусор, что привело к появлению огромной популяции тараканов, расползающихся по всему подъезду. Кроме того, мужчина незаконно подключается к электрощитку, создавая угрозу короткого замыкания, и иногда кидается на людей.

«Мы обращались за помощью в администрацию района (именно там выдали ему квартиру) и к правоохранителям. Однако помочь нам никто не может, ответ один: он собственник. В начале ноября в его квартире случился пожар, спасатели в этом хламе еле нашли источник возгорания. Целый подъезд живет в страхе и антисанитарии», — рассказали обеспокоенные жильцы.

После ноябрьского пожара мужчину госпитализировали. По имеющейся информации, у него могут быть психические отклонения. Однако его возвращения опасаются все жильцы, ведь источник проблемы — квартира-помойка, где насекомые размножаются с невероятной скоростью.

Одна из соседок, мать троих детей, поделилась отчаянием: «Я с тремя детьми вынуждена искать вариант переезда из своей квартиры, за которую погасила ипотеку и сделала для детей хороший ремонт. При этом продать свою квартиру в сложившейся ситуации шансов нет».

В администрации Корсаковского района подтвердили, что квартира находится в частной собственности, что ограничивает их полномочия.

«Администрация не в праве проникать в квартиру. Управляющая компания уже производила обработку подъезда и делать это будет регулярно по мере необходимости. Директор УК "Сакура Плюс" в курсе ситуации, держит на контроле», — заверили чиновники.

Жильцы же считают, что эти меры — лишь косметические. Они уверены, что без ликвидации главного очага — свалки мусора в квартире — решить проблему с нашествием тараканов невозможно.

