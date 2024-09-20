Косметолог Богачева нашла процедуру для подтяжки век без операций

Врач-косметолог клиники «Клазко» Светлана Богачева в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, как подтянуть веки без хирургических вмешательств.

Безоперационная блефаропластика станет выходом для тех, у кого обвисли или деформировались с возрастом веки. Процедура устраняет птоз и морщины, придает глазам свежий и отдохнувший вид. По словам косметолога, для этого используют лазер или холодную плазму NeoGen. Это провоцирует активную выработку коллагена. «Усталый взгляд», отеки и мелкие морщины могут быть показанием к проведению щадящей блефоропластики.

«В отличие от хирургического вмешательства, после процедуры не требуется долгий реабилитационный период, и пациенты могут вернуться к обычной жизни практически сразу. Несмотря на очевидные плюсы, мягкая блефаропластика не заменит полноценную хирургию, но для тех, кто не готов к радикальным мерам, она станет отличным вариантом», — добавила косметолог.

Однако перед применением процедуры следует получить консультацию специалиста.

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