Многие уверены, что любой SPF-крем лучше, чем никакой. Но неправильно подобранное средство может спровоцировать акне, аллергию и даже усилить фотостарение. Ведущий врач-косметолог клиники «Время Красоты» Шабаги Мадиева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, какие ошибки совершают жители столичного региона при выборе защиты от солнца и как не навредить коже.

В жаркие дни SPF становится must-have в косметичке. Но мало кто знает: средство, купленное наугад, способно забить поры, оставить белесую пленку на лице и даже спровоцировать раздражение. А недостаточный уровень защиты, наоборот, не убережет от пигментации и ожогов.

Какой SPF нужен летом в Московской области

По словам эксперта, в активный солнечный период лучше отдавать предпочтение более высокой защите.

«В основном в активный период солнца я рекомендую SPF 50. SPF 30 — маловато, особенно белокожим, тем, кто склонен к пигментации и кто проходит какие-то процедуры по уходу», — предупредила Шабаги Мадиева.

Для жителей Подмосковья, где летом бывают как пасмурные дни, так и интенсивное солнце, это особенно актуально.

Ошибки при выборе: почему SPF может навредить

Косметолог объяснила, что неправильно подобранное средство способно испортить даже самую ухоженную кожу.

«Некоторые SPF-факторы могут быть очень плотными, для разного типа кожи. Для сухой — нормально, а для жирной они могут забивать поры, оставлять белесую пленку на лице — „липоватый“ эффект», — пояснила Мадиева.

По ее словам, выбор SPF должен быть индивидуальным и зависеть от типа кожи, склонности к акне и текущих косметологических процедур.

При этом важно помнить, что даже самый правильный SPF не сработает, если разрушен защитный барьер кожи: у мыла pH 9–11, а у здоровой кожи — 4,5–5,5, и щелочь разрушает микробиом, вызывая сухость, шелушение и парадоксальный жирный блеск, а у женщин после 45 это ведет к куперозу и ранним морщинам.

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Специалист настоятельно рекомендует не заниматься самодеятельностью при выборе солнцезащитного крема. Только специалист сможет учесть все нюансы: тип кожи, возраст, наличие пигментации и совместимость с ежедневным уходом.

Правильная схема нанесения

Даже самый дорогой SPF не сработает, если наносить его неправильно. Косметолог напомнила пошаговый алгоритм:

Очищение — умываем лицо;

Уход — наносим сыворотку, лосьон, активные средства;

Увлажнение — крем по типу кожи;

Защита — SPF всегда наносится завершающим этапом, перед макияжем.

Кстати, летняя жара повышает риск и других кожных проблем: большинство воспалений в области ягодиц ошибочно принимают за акне, хотя на самом деле это чаще всего фолликулит — воспаление волосяных фолликулов, которое провоцируют повышенная потливость, тесное синтетическое белье, длительное ношение мокрых купальников и несвоевременная смена одежды после тренировок.