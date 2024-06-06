Косметолог Гребенщикова перечислила летние процедуры без дальнейшей реабилитации

Главный врач косметологической клиники Александра Гребенщикова в беседе с «Газетой.ру» рассказала, какие процедуры летом делают чаще всего, и какие из них не требуют особого восстановления.

Ультразвуковой SMAS-лифтинг, методики коррекции фигуры, RSL-скульптурирование, лимфодренаж и гидропилинг (вакуумная чистка). Это список летних косметологических процедур для лица и тела, после которых нет сложной реабилитации и особых рекомендаций.

«Особенно растет интерес к RSL-скульптурированию. Эта методика основана на воздействии вращающихся сфер и компрессии, что способствует быстрому лимфодренажу и уменьшению целлюлита. Процедура позволяет за короткий срок добиться заметных результатов в моделировании контуров тела», – объяснила Гребенщикова.

Чистка HydraFacial помогает улучить цвет лица, сделать кожу чище, и при этом не оставить следов. При жаре это также поможет не выделять так много пота и избавит кожу от жирности.

По совету специалистов, летом важно уделять время и домашнему уходу, а также пользоваться SPF-средствами. Это предотвратит раннее старение и высыпание черных точек.

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