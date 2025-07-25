Косметолог раскрыла рецепт молодости Джей Ло

Дженифер Лопес отмечает 56-й день рождения, продолжая ставить рекорды не только на сцене, но и в борьбе за вечную молодость. Известный косметолог Марият Мухина раскрыла Общественной службе новостей, какие процедуры и привычки помогают звезде выглядеть на 30.

По оценке специалиста, Лопес прибегала к хирургии, но в щадящих количествах. Она также тщательно дозирует инъекции: минимальные объемы филлеров и ботокса поддерживают черты, не лишая их естественности.

«Это ринопластика, которая сделала ее нос более изящным, также она улучшила форму глаз, то есть сделала блефаропластику, которая позволила распахнуть взгляд и сделать его более открытым. Ко всему прочему она захотела еще и круговую подтяжку сделать», — сказала эксперт.

Ключевой секрет Лопес, по словам косметолога, дисциплина. Звезда принципиально избегает загара, защищая кожу от фотостарения, и полностью отказалась от кофе, что предотвращает обезвоживание и сохраняет свежий цвет лица. Она также использует лучшие аппаратные методики.

Таким образом, идеальный образ Лопес сложился из ее здоровых привычек в сочетании с косметологией и хирургией.

Ранее косметолог Мухина не поверила в отсутствие филлеров в лице блогера Карины Кросс, которая заявила об отказе от косметологических манипуляций.