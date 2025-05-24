Косметолог рассказала, как безопасно избавиться от пигментации

Пигментные пятна и неровный цвет лица перестали быть приговором – современная косметология предлагает щадящие методы коррекции. О них подробнее рассказала gazetametro.ru эксперт бренда Sferangs, косметолог Жанна Мартынова.

Как напомнила специалист, в отличие от агрессивных отбеливающих средств прошлого, новые препараты работают точечно, не нарушая защитный барьер кожи. Современные средства не обесцвечивают кожу, а регулируют выработку меланина, что придает ровный тон.

Эксперт выделяет пять ключевых компонентов:

Арбутин и койевая кислота – мягко блокируют синтез пигмента.

Ниацинамид – выравнивает тон и укрепляет кожный барьер.

Витамин С – обеспечивает антиоксидантную защиту.

Глутатион – особенно эффективен против возрастных изменений.

Для безопасного ухода специалист рекомендует начинать с легких сывороток, обязательно использовать SPF 50+ и сочетать активные компоненты с увлажняющими веществами. Однако чрезмерное увлечение кислотными пилингами или ретинолом одновременно с осветляющими средствами может дать обратный эффект. Лучше получить консультацию у косметолога, который подберет индивидуальный уход за кожей.

Ранее были названы процедуры, которые не рекомендуют делать у косметолога.