Названы процедуры, которые не рекомендуют делать у косметолога

Заведующий отделением пластической хирургии сети клиник VIP Clinic Сергей Круглик в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, какие косметологические манипуляции могут привести к нежелательным последствиям.

Процедуры по увеличению груди, блефоропластику, борьбу с брыльями и «индюшачьей» шеей, а также гравитационным птозом 3-й или 4-й степени, следует оставить хирургу. По словам эксперта, косметология не справляется с такими изменениями, либо может вызвать нежелательные последствия.

Например, безоболочные импланты, такие как гели, могут свободно мигрировать: это приведет к деформации форм. Однако коррекция подбородка и увеличение губ допустимы у косметолога, хотя результат и будет уступать хирургическому вмешательству.

«Безоперационная ринопластика у косметолога может привести к эмболии и таким страшным последствиям, как ишемия и потеря зрения из-за попадания гиалуроновой кислоты в сосуд», — объяснил врач.

Однако врач предостерег от бездумного следования стандартам красоты. Важно подобрать грамотного специалиста, учесть особенности внешности и хорошо подготовиться.

Ранее сообщалось, что косметологи рассказали, как без ботокса разгладить глубокие морщины.