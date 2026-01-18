Космические Помпеи: черная дыра проснулась после 100 млн лет спячки

Астрономы стали свидетелями редчайшего космического явления — повторного пробуждения сверхмассивной черной дыры, которая «спала» около ста миллионов лет. Daily Mail пишет, что объект с обозначением J1007+3540, расположенный в далеком скоплении галактик, начал извергать колоссальные струи перегретой плазмы, растянувшиеся на расстояние, почти в десять раз превышающее диаметр нашей Галактики. Исследователи сравнивают этот процесс с извержением космического вулкана невиданной мощи.

Сверхмассивные черные дыры, как правило, ведут себя либо как стабильные «спящие» гиганты, либо как активные пожиратели материи. Случай J1007+3540 демонстрирует третий, эпизодический сценарий: черная дыра периодически просыпается, поглощает окружающий газ, а затем снова затихает. На снимках радиоинтерферометров четко видно, как яркие новые струи заключены внутри более старых и тусклых «лепестков» — следов прошлых извержений.

Отмечается, что черная дыра находится в центре скопления, заполненного горячим и плотным газом, который оказывает чудовищное давление. Это заставляет выбросы плазмы изгибаться и деформироваться, принимая причудливые формы. Наблюдая за этим взаимодействием, ученые могут лучше понять физику экстремальных состояний вещества и принципы энергообмена в центрах галактик.

Креативное сравнение с вулканом здесь более чем уместно: как и на Земле, периоды затишья сменяются катастрофическими извержениями, формируя ландшафт на космических масштабах времени. Руководитель исследования доктор Шобха Кумари отмечает, что такое «наслоение» активности — прямое свидетельство эпизодической жизни активного галактического ядра.

Для земного наблюдателя открытие имеет и философско-практический контекст. В центре галактики, Млечного Пути, также находится сверхмассивная черная дыра — Стрелец А*. Сейчас она находится в состоянии покоя, но теоретически может активизироваться. Однако, как успокаивают ученые, для этого потребуется масштабное событие, например, столкновение с другой галактикой, которое прогнозируется лишь через 2,4 млрд лет. стабильности своего космического дома на обозримое будущее.

