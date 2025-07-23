Космический тупик: как ретроградный Меркурий повлияет на переговоры РФ и Украины

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной, запланированный на 23 июля в Стамбуле, может не принести существенных результатов из-за неблагоприятного астрологического фона. Об этом заявил Life.ru астролог Борис Зак.

Астролог объяснил текущую ситуацию влиянием ретроградного Меркурия, который наблюдается с 18 июля по 11 августа. По его словам, это самый пустой и неблагоприятный период для договоренностей.

«В этот период никакие договоренности не имеют силы: закончится ретроградный Меркурий — забудутся и все обещания. Тут же отмечу, что я анализировал все важные встречи и переговоры наших высших лиц за 2024 год, и ни одно важное мероприятие не пришлось на ретроградный Меркурий, хотя этот период бывает по 4 раза в год», — объяснил астролог.

Дополнительные сложности, по словам Бориса Зака, создает текущее положение Луны в Раке на стадии убывания, что снижает энергетический потенциал участников. Одновременно оппозиция Солнца и Плутона провоцирует конфронтацию, а ретроградный Меркурий во Льве усиливает неуступчивость сторон.

Примечательно, что стороны усилили свои делегации. Украинская сторона увеличила состав участников с 12 до 14 человек, в то время как российская делегация сохранила прежний состав, уже вылетевший в Турцию.

Напомним, что первый раунд переговоров РФ и Украины состоялся 16 мая, второй — 2 июня. Ожидается, что третий раунд начнется в 19:00 по московскому времени. Астрологический анализ предполагает, что в текущих условиях стороны скорее будут демонстрировать жесткость, чем искать компромиссные решения.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский согласился на переговоры после конфликта с Трампом.