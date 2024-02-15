Космонавт-испытатель Сергей Корсаков получил звание Героя России

15 февраля на официальном райте Президента РФ был опубликован Указ, которым Сергей Корсаков за мужество и героизм, продемонстрированные во время длительного нахождения в космосе на МКС, получает звание Героя России. Космонавт провел на орбите около полугода, на станции он находился с 18 марта по 29 сентября 2022 года – 195 дней.

Сергей Корсаков родился в нынешнем Бишкеке, затем проживал в Тверской области, с 2012 года он являлся кандидатом в космонавты-испытатели и с 2014 года получил это звание.

В 2022 году Корсаков вошел в состав экспедиции, отправившейся космическую станцию. Вместе с ним в «бауманский экипаж» вошли Денис Матвеев и Олег Артемьев. Свое прозвище экипаж получил за то, что все его члены являются выпускниками института имени Баумана.