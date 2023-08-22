Космонавт из Балашихи поздравил россиян с Днем Государственного флага из космоса
Фото: [Скриншот из видео]
Герой России, космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев из Балашихи записал видеопоздравление для россиян в честь Дня Государственного флага Российской Федерации с борта Международной космической станции. Об этом сообщает телеканал «360» в соцсетях.
К его поздравлению присоединились космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин и Андрей Федяев.
«Дорогие друзья, поздравляем вас с Днем Государственного флага России. Флаг — самый узнаваемый символ нашего государства в мире. И мы гордимся тем, что он представлен на борту Международной космической станции, где мы трудимся на благо своей страны», — сказал Прокопьев.
Ранее российский президент Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем государственного флага. Глава государства заявил о своей уверенности в том, что флаг РФ будет вдохновлять россиян на движение вперед — до самой победы.