Космонавт из Балашихи поздравил россиян с Днем Государственного флага из космоса

«Дорогие друзья, поздравляем вас с Днем Государственного флага России. Флаг — самый узнаваемый символ нашего государства в мире. И мы гордимся тем, что он представлен на борту Международной космической станции, где мы трудимся на благо своей страны», — сказал Прокопьев.