Космонавт из Югры возглавит рискованную операцию на поверхности МКС

Командир Международной космической станции, космонавт Сергей Рыжиков, уроженец Нижневартовска, 16 октября совершит выход в открытый космос продолжительностью 5,5 часов. Об этом сообщает ugra-news.ru.

Прямая трансляция этого события начнется в 19:50 по московскому времени в официальном сообществе Роскосмоса во «ВКонтакте» с комментариями экспертов. Напарником Рыжикова станет Алексей Зубрицкий, для которого эта работа за пределами станции станет первым опытом.

Программа внекорабельной деятельности включает несколько технологических операций. Космонавтам предстоит выйти через люк малого исследовательского модуля «Поиск», переместиться с помощью манипулятора и установить аппаратуру для научного эксперимента «Экран-М» на многоцелевом лабораторном модуле «Наука».

Дополнительными задачами станут очистка иллюминатора №1 служебного модуля «Звезда» и демонтаж съемной кассеты-контейнера с образцами материалов с модуля «Поиск». За время выполнения работ орбитальная станция совершит почти четыре полных витка вокруг Земли, что потребует от экипажа точного расчета времени и координации действий. Для Сергея Рыжикова это уже второй выход в открытый космос, что делает его опыт ключевым фактором успеха миссии.

Ранее сообщалось, что космонавты Роскосмоса впервые в мире озвучили тифлокомментарий с борта МКС.