Космонавт рассказал жителям Подмосковья о форуме «Сильные идеи для нового времени»
Космонавт Вагнер рассказал о форуме «Сильные идеи для нового времени»
Фото: [организатры форума]
Форум «Сильные идеи для нового времени» может стать мощным стартом для тех, кто хочет предложить свою идею или проект. Об этом заявил космонавт и Герой России Иван Вагнер, сообщили в социальных сетях мероприятия.
По его словам, желающие могут подать заявку для участия и «внести свой вклад в будущее нашей страны». В частности, можно подать идеи и проекты по теме «Новая эпоха освоения космоса и неба» (направление «Национальная технологическая инициатива»).
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
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