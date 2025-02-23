Космонавты поздравили российских военнослужащих с Днем защитника Отечества
Космонавты передали на Землю поздравления с 23 февраля
Фото: [телеграм-канал Госкорпорации «Роскосмос»]
Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, находящиеся на борту МКС поздравили россиян с Днем защитника Отечества.
Поздравительное видео опубликовано пресс-службой «Роскосмос».
«Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем День защитника отечества и поздравляем всех, кто выбрал для себя путь служения Родине, защиты ее рубежей и интересов. Всех, кто оберегает мир и покой граждан нашей страны, поставив интересы государства выше собственных», - сказал Овчинин.
Военная служба – выбор смелых, отметил Горбунов, тех, кто на деле готов доказывать свою любовь к Родине.
Он поблагодарил всех военнослужащих и пожелал им крепкого здоровья, успехов, а также скорейшего возвращения домой.
Вагнер отметил высокий уровень профессионализма, отвагу и самоотверженность российских бойцов.
Ранее сообщалось о том, что Маск предложил вернуть МКС с орбиты.