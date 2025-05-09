Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем Победы

Экипаж «Роскосмоса» в составе Сергея Рыжикова, Алексея Зубрицкого и Кирилла Пескова обратился к россиянам с борта Международной космической станции (МКС), чтобы поздравить их с Днем Победы.

Она выразила признательность всем, кто в кратчайшие сроки смог поднять страну из руин после победы над гитлеровской Германией.

«Преклоняем голову перед теми, кто помог остановить врага и не вернулся с полей сражений. Чествуем тех, кто ковал оружие победы в тылу, кто пережил голод, бомбежки и разруху», — сказали они.

Кроме того, они рассказали, что на станцию была доставлена копия Знамени Победы.

Ранее стало известно, что Эстония, Литва и Латвия не разрешили самолету, на котором летел премьер-министр Словакии Роберт Фицо, пересекать их воздушное пространство. В связи с этим самолет изменил маршрут и полетел через Венгрию, Румынию, над Черным морем и Грузией, сев в Москве.