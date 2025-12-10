Космос оставил подсказки. Ученые окончательно доказали существование НЛО

Исследователи продолжают изучать метеориты, найденные в разные годы, фиксируя в них органические соединения. Наиболее подробные данные получены при анализе метеорита Мерчисон. В нем выявлено множество сложных молекул, относящихся к органическим, что позволяет предполагать существование активных химических процессов в космической среде.

Схожие выводы ученые сделали после изучения объекта, разрушившегося над Австралией в 1969 году. В собранных фрагментах были обнаружены соединения, напоминающие по структуре земные белковые элементы.

Исторические наблюдения также привлекают внимание. В XIX веке астрономы зафиксировали взрыв неизвестного тела в атмосфере. Более поздний анализ состава сохранившихся частиц показал наличие органических включений. Часть исследователей допускает, что структуры могут напоминать примитивные формы, похожие на водоросли, хотя четких доказательств биологической природы нет.

По мнению ученых, совокупность подобных находок демонстрирует широкое распространение органических молекул за пределами Земли. Хотя прямых подтверждений внеземной жизни нет, данные укрепляют гипотезу о естественном формировании «строительных блоков» жизни в космосе.

Параллельно продолжаются современные исследования: специалисты изучают метеориты, регистрируют радиосигналы в рамках SETI и анализируют атмосферы экзопланет при помощи крупных телескопов. Обнаружение органики в очередных космических образцах усиливает интерес к вопросу происхождения жизни и вероятности ее существования на других планетах.

