«Кости заживают долго»: первое заявление Хинштейна о здоровье после аварии

Губернатор Курской области Александр Хинштейн впервые после получения травм в дорожно-транспортном происшествии принял участие в рабочем совещании. Он подключился к еженедельному заседанию областного правительства по видеосвязи, продолжая восстановление после операции, пишет ТАСС .

Напомним, авария произошла 22 января, когда автомобиль губернатора на сложном участке дороги в Конышевском районе занесло и выбросило на обочину из-за неблагоприятных погодных условий. В результате инцидента Хинштейн получил перелом бедренной кости. После успешной операции он отказался от транспортировки в медицинские учреждения Москвы для дальнейшего лечения.

В своем обращении во время заседания губернатор отметил, что старается контролировать ситуацию в регионе и максимально полно восстановиться для скорейшего возвращения к работе.

