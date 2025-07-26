Кот из Ленобласти уплыл в Калининград в контейнере грузового судна
В порту Калининграда спасли кота, неделю просидевшего в контейнере без воды
Фото: [pxhere.com]
В порту Усть-Луга Ленинградской области в один из контейнеров забрался кот и отправился в путешествие по Балтийскому морю.
Целых семь дней мореход просидел без еды и воды, сообщает «Фонтанка».
Путешественника обнаружили лишь во время приемки груза в пункте Балтийск под Калининградом.
По словам сотрудников паромной линии Усть-Луга – Балтийск, кот, видимо, домашний, потому что сразу пошел на руки и вел себя спокойно.
Пушистого путешественника накормили и напоили. Ему дали кличку Мафик, в честь платформ для контейнеров.
Кота приютил у себя один из работников. Если найдется хозяин, кота отправят обратно.
Ранее сообщалось о том, что балашихинскому приюту для кошек «ХвостоДом» собрали гуманитарную помощь.