Кот из Ленобласти уплыл в Калининград в контейнере грузового судна

Целых семь дней мореход просидел без еды и воды, сообщает «Фонтанка».

В порту Усть-Луга Ленинградской области в один из контейнеров забрался кот и отправился в путешествие по Балтийскому морю.

Путешественника обнаружили лишь во время приемки груза в пункте Балтийск под Калининградом.

По словам сотрудников паромной линии Усть-Луга – Балтийск, кот, видимо, домашний, потому что сразу пошел на руки и вел себя спокойно.

Пушистого путешественника накормили и напоили. Ему дали кличку Мафик, в честь платформ для контейнеров.

Кота приютил у себя один из работников. Если найдется хозяин, кота отправят обратно.

Ранее сообщалось о том, что балашихинскому приюту для кошек «ХвостоДом» собрали гуманитарную помощь.