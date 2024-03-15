Кот-наблюдатель Кузя стал талисманом выборов в ЯНАО

В поселке Тазовский (ЯНАО) в первый день выборов посетителей встретил особый пушистый наблюдатель: черный кот Кузя. Еще шесть лет назад, его нашли у пункта как раз во время проведения выборов. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Работник избирательного участка и хозяин кота Аким Лапсуй рассказал, что знакомство с Кузей было случайным. Тогда проводилось голосование на выборах президента РФ, еще в далеком 2018 году. Неожиданно возвращаясь домой прямо у здания он заметил черного котенка с белыми лапками. Лапсуй оставил его себе и теперь берет на важные мероприятия.

В каком-то смысле, Кузя даже стал символом выборов в ямальском Тазовском. В первый день начала голосования черныш находится на своем посту. Его цель — следить за порядком и поднимать настроение жителям.

Ранее сообщалось о плюсах дистанционного и реального голосования на участках.