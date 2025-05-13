Кот тайно приплыл на судне из Стамбула в Новороссийск

Кот Бурак, тайно приплывший на российском судне из Стамбула и спасенный от смерти моряками Fesco, был осмотрен ветеринаром, скоро животное пройдет два этапа вакцинации. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на транспортно-логистическую компанию, после этого животному сделают документы.

Хвостатый сумел пробраться на российский корабль в Стамбуле и прибыл в Новороссийск. В компании отметили, что все процедуры будут проведены за их счет. В настоящее время животное находится в порту.

«Планируется, что вакцинация завершится до конца мая, после чего профильные госорганы подготовят Бураку документы и можно будет предпринимать дальнейшие шаги для его передачи новым заботливым владельцам», — сообщили в организации.

Интересно, что многие граждане изъявили желание приютить Бурака, но животное нельзя выпускать из таможенной зоны без наличия обязательных документов от регулирующих органов. В Турцию ему тоже путь закрыт, так как хвостатый незадекларирован и без документов вернуть его не получится. Ожидается приезд государственного ветеринара, который должен осмотреть Бурака на предмет заболеваний. Частный специалист в порт попасть не сможет, ведь он является частью государственной границы.

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