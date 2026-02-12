Кот в ЦБ: пушистый администратор в Центробанке обрушил рубль одной клавишей

Накануне планового заседания совета директоров Банка России, где будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, официальный телеграм-канал регулятора опубликовал сообщение, не поддающееся логическому прочтению. Аббревиатура из многократно повторяющихся букв «ы» и «ф» продержалась в ленте считанные секунды, после чего была удалена. Об этом пишет РБК.

Однако инцидент не остался незамеченным. Подписчики канала мгновенно зафиксировали техническую аномалию. Вместо пространного комментария или аналитической сводки ЦБ разместил в историях нестандартное оправдание: причиной назвали кота-администратора, осваивающего новую клавиатуру. В той же истории регулятор пообещал, что завтра хвостатый сотрудник выйдет на связь уже с калькулятора.

Наблюдатели обратили внимание, что пост появился 12 февраля — ровно за сутки до даты, назначенной для оглашения решения по ключевой ставке. В настоящий момент показатель составляет 16% годовых. Эксперты не склонны усматривать в кошачьей шалости скрытых сигналов для рынка, однако сам факт неформальной подачи от официального органа привлек внимание как профильных СМИ, так и рядовых пользователей.

