Кот вернулся к семье британцев через несколько дней после кремации

В Великобритании кот неожиданно вернулся домой спустя несколько дней после кремации. О случае «воскрешения» пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на BBC News.

Никки Найт и ее семья находились в Турции, когда соседи рассказали про смерть их кота. Питомца обнаружили мертвым в пруду. Найт, ее четверо детей и супруг встретили новость тяжело: пушистик Тэд был важным членом семьи.

Удаленно Никки договорилась о проведении кремации. Прошло четыре дня: неожиданно кот вернулся домой. Об этом разбитой горем семье сообщила няня, оставшаяся с другим питомцем.

Хотя новость для семьи британцев оказалась хорошей, теперь Никки и ее муж задаются вопросом, какого кота кремировали вместо Тэда. Предположительно, в пруду утонул похожий хвостатый, не исключено, что бездомный.

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