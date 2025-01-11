Женщина выставила на продажу умного кота за 200 млн руб.

В Московской области на продажу выставили кота с уникальными способностями за 200 млн руб., сообщил Regions.ru. По словам владелицы, проживающей в Одинцово, ее питомец стал первым в мире котом, который умеет сам смывать за собой и своим хозяином.

Также она утверждает, что животное крайне ласковое и игривое, однако при этом мяукает тихо и не мешает своему хозяину отдыхать. Девушка добавила, что наличие такого умного кота может на 20% снизить риск возникновения инсульта и инфаркта.

За своего необычного питомца она требует 200 млн руб. Кроме того, все желающие стать новыми владельцами должны пройти «собеседование и тест на адекватность».

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске помогли 90 котам из приюта обрести опекунов.