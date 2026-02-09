«Котоприветствие» со службы: самую милую традицию ввели в подмосковной скорой помощи

Официальный телеграм-канал подмосковной станции скорой медицинской помощи обрел неожиданную популярность благодаря утренним публикациям. Каждый день подписчики видят не только сводки вызовов, а «котоприветствие» — фотографии домашних питомцев, которых медики встречают в квартирах и домах пациентов. Об этом сообщает REGIONS .

Традиция фотографировать животных на вызовах родилась в бригадах стихийно, как способ эмоциональной разгрузки. Со временем личный ритуал перерос в формат, который стал визитной карточкой. В результате Московская областная скорая ведет два канала: официальный и более неформальный с питомцами пациентов.

«Фоточки котиков были всегда, медики обменивались между собой изображениями встреченных на вызовах домашних питомцев для поднятия настроения», — отмечает руководитель пресс-службы станции Полина Козлова.

Для медиков, работающих в условиях постоянного стресса, эта минутная передышка имеет большое значение. Публикация фото и теплая реакция подписчиков стали своеобразной терапией. Каждый день станция получает больше пушистых фотографий, чем может разместить.

При этом в службе действуют строгие этические правила. Снимки делаются только с разрешения пациентов, в кадр не должны попадать люди.

География и «зоопарк» рубрики постоянно расширяются. Особой популярностью пользуются снимки с необычными животными, например, с минипигами.

Баланс между душевным контентом и профессиональной повесткой выдерживается четко. «Рецепт прост: милота — раз в день, утром, в период пересменки. Никакой конкуренции информации нет», — объясняет руководитель пресс-службы. Остальное время канал посвящает важным медицинским новостям и разборам сложных случаев.

«Котики, собачки, попугаи, черепахи, кролики, голуби, ящерицы, минипиги, козочки, телята — мы же сельский регион… у нас уже полный набор», — с улыбкой перечисляет Козлова.

Внутри коллектива сомнений в уместности такой рубрики не возникает. По словам Козловой, на работе царит полное единодушие, а «котикам есть место в скоропомощных сердцах». Животные часто становятся тем самым «мостиком» тепла между пациентом и бригадой, помогая снять напряжение.

Благодаря утренним публикациям образ службы скорой помощи становится более человечным и близким. Канал перестает ассоциироваться исключительно с экстренными ситуациями, привлекая подписчиков, которые ценят живой, душевный подход к серьезной работе.

